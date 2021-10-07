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Укр / Рус

Генсек НАТО объяснил причины высылки дипломатов РФ из Брюсселя

Четверг, 7 октября 2021, 15:07

Решение НАТО выслать восемь дипломатов из российской миссии в Брюсселе связано с их деятельностью, которая не соответствовала их аккредитации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы аннулировали аккредитации восьми членов российской миссии при НАТО, которые были незаявленными офицерами российской разведки. Это решение не связано с какими-то конкретными событиями, но мы видели на протяжении уже некоторого времени увеличение российской вредной деятельности", - сказал Столтенберг.

"Мы должны быть бдительными и должны действовать, когда видим, что члены российской делегации при НАТО ведут деятельность, не соответствующую их аккредитации", - добавил генсек.

Напомним, Североатлантический альянс решил выслать 8 сотрудников миссии РФ в Брюсселе, а также сократил до 10 количество должностей, которые Российская Федерация может аккредитовать при НАТО.

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Россия Столтенберг
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