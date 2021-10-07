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Столтенберг: угода США, Британії та Австралії не повинна розколоти НАТО

Четвер, 7 жовтня 2021, 15:36

Договір про співпрацю у сфері оборони між США, Великою Британією та Австралією (AUKUS) не повинен внести розкол між країнами НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.

"Ми обговорили недавню угоду з AUKUS, яка призвела до розбіжностей між деякими союзниками. Ця угода не спрямована проти Європи або НАТО. І є широка згода в тому, що ми не повинні дозволяти цьому питанню викликати розкол в трансатлантичному альянсі", - сказав Столтенберг.

Генсек заявив, що під час загострення глобальної конкуренції Європа і Північна Америка повинні продовжувати разом зберігати єдину позицію.

"Як союзники, ми не завжди і всюди в усьому збігаємося. Але ми ніколи не випускаємо з уваги загальну картину. Виклики безпеки, з якими ми стикаємося, занадто великі, щоб будь-яка країна або континент могли протистояти їм поодинці", - додав Столтенберг.

Як відомо, Австралія минулого місяця скасувала угоду з Францією про створення флоту підводних човнів і замість цього побудує щонайменше вісім атомних підводних човнів з американськими та британськими технологіями.

Скасування розлютило Францію, яка звинуватила Австралію та США у нанесенні ударів ножем у спину. 

На знак солідарності з Францією голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поставила під сумнів можливість укладення торговельної угоди з Австралією.

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