Столтенберг: соглашение США, Великобритании и Австралии не должно расколоть НАТО

Договор о сотрудничестве в сфере обороны между США, Великобританией и Австралией (AUKUS) не должен внести раскол между странами НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы обсудили недавнее соглашение с AUKUS, которое привело к разногласиям между некоторыми союзниками. Эта сделка не направлена ​​против Европы или НАТО. И есть широкое согласие в том, что мы не должны позволять этому вопросу вызвать раскол в трансатлантическом альянсе", - сказал Столтенберг.

Генсек заявил, что во время обострения глобальной конкуренции Европа и Северная Америка должны продолжать вместе хранить единую позицию.

"Как союзники, мы не всегда и везде во всем совпадаем. Но мы никогда не упускаем из виду общую картину. Вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся, слишком велики, чтобы любая страна или континент могли противостоять им в одиночку", - добавил Столтенберг.

Как известно, Австралия в прошлом месяце отменила соглашение с Францией о создании флота подводных лодок и вместо этого построит меньшей мере восемь атомных подводных лодок с американскими и британскими технологиями.

Отмена разозлила Францию, которая обвинила Австралию и США в нанесении ударов ножом в спину.

В знак солидарности с Францией председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поставила под сомнение возможность заключения торгового соглашения с Австралией.

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