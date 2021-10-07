Які проблеми для України може створити політична криза у Румунії

Парламент Румунії висловив вотум недовіри уряду на чолі з націонал-лібералом Флоріном Кицу. Тим самим країна опинилася перед вибором – або переговори та новий правоцентристський уряд, або дострокові вибори.

Про те, що стало причинами падіння правоцентристського кабінету, читайте в цікавій статті завідувача сектора досліджень Південного регіону Національного інституту стратегічних досліджень Артема Филипенка Криза європейської Румунії: які проблеми вийшли назовні з відставкою уряду.

На парламентських виборах у грудні минулого року при владі опинилася правоцентристська коаліція PNL, USR-PLUS та Демократичного союзу угорців Румунії.

Втім, майже від самого початку всередині самої коаліції почалися тертя. Старт кризі дало звільнення міністра охорони здоров’я Влада Войкулеску, який представляв USR-PLUS.

Далі відносини лише загострювалися. Останньою краплею стало звільнення прем’єр-міністром міністра юстиції Стеліана Йона, якого голова уряду Флорін Кицу звинуватив у блокуванні масштабного плану з фінансування місцевої інфраструктури.

У відповідь на відставку міністра юстиції USR-PLUS відкликала своїх міністрів з уряду. Більш того, вона пішла на союз із правою партією AUR і подала на розгляд парламенту резолюцію про вотум недовіри. Ще одну резолюцію підготували опозиційні соціал-демократи.

Румунський прем'єр на тиск не піддався. Натомість Кицу звільнив всіх державних секретарів, префектів та субпрефектів від USR-PLUS.

Ситуацією спробував скористатися його опонент Людовік Орбан, який заявив, що був би не проти повернення на посаду прем’єр-міністра.

Весь цей процес завершився цілком логічно – Кицу переміг на виборах лідера націонал-лібералів, а вже за кілька днів втратив посаду прем’єра. За вотум недовіри проголосував 281 депутат, хоча потрібно було лише 234 голоси.

Мають розпочатися консультації щодо формування нового уряду. Якщо протягом 60 днів уряд двічі не отримає підтримку, президент буде змушений розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

За рахунок критики уряду суттєво наростили рейтинг соціал-демократи, які частково зуміли позбутися корупційного шлейфа.

Румунію не оминув і загальноєвропейський тренд поправішання. Соціологічні опитування показують зростання популярності правої партії AUR, яка відома своєю антивакцинаторською позицією та євроскептицизмом.

Зміцнення позицій AUR сприятиме посиленню ідеї "Великої Румунії" із ймовірними претензіями на українські території.

Детальніше про період турбулентності, у який вступає Румунія, читайте в статті Артема Филипенка Криза європейської Румунії: які проблеми вийшли назовні з відставкою уряду.