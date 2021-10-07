Какие проблемы для Украины может создать политический кризис в Румынии

Парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству во главе с национал-либералом Флорином Кыцу. Тем самым страна оказалась перед выбором - либо переговоры и новое правоцентристское правительство, либо досрочные выборы.

О том, что стало причинами падения правоцентристского кабинета, читайте в интересной статье заведующего сектором исследований Южного региона Национального института стратегических исследований Артема Филипенко Кризис европейской Румынии: какие проблемы проявились с отставкой правительства.

На парламентских выборах в декабре прошлого года у власти оказалась правоцентристская коалиция PNL, USR-PLUS и Демократического союза венгров Румынии.

Впрочем, почти с самого начала внутри самой коалиции начались трения. Старт кризису дало увольнение министра здравоохранения Влада Войкулеску, который представлял USR-PLUS.

Далее отношения только обострялись. Последней каплей стало увольнение премьер-министром министра юстиции Стелиана Иона, которого глава правительства Флорин Кыцу обвинил в блокировании масштабного плана по финансированию местной инфраструктуры.

В ответ на отставку министра юстиции USR-PLUS отозвала своих министров из правительства. Более того, она пошла на союз с правой партией AUR и подала на рассмотрение парламента резолюцию о вотуме недоверия. Еще одну резолюцию подготовили оппозиционные социал-демократы.

Румынский премьер на давление не поддался. Зато Кыцу освободил всех государственных секретарей, префектов и субпрефектов от USR-PLUS.

Ситуацией попытался воспользоваться его оппонент Людовик Орбан, который заявил, что был бы не против возвращения на пост премьер-министра.

Весь этот процесс завершился вполне логично - Кыцу победил на выборах лидера национал-либералов, а уже через несколько дней потерял должность премьера. За вотум недоверия проголосовал 281 депутат, хотя нужно было лишь 234 голоса.

Теперь должны начаться консультации по формированию нового правительства. Если в течение 60 дней правительство дважды не получит поддержку, президент будет вынужден распустить парламент и назначить досрочные выборы.

За счет критики правительства существенно нарастили рейтинг социал-демократы, которые частично сумели избавиться от коррупционного шлейфа.

Румынию не обошел и общеевропейский тренд поправения. Социологические опросы показывают рост популярности правой партии AUR, которая известна своей антивакцинаторской позицией и евроскептицизмом.

Укрепление позиций AUR будет способствовать усилению идеи "Великой Румынии" с вероятными претензиями на украинские территории.

Подробнее о периоде турбулентности, в который вступает Румыния, читайте в статье Артема Филипенко Кризис европейской Румынии: какие проблемы проявились с отставкой правительства.