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Укр / Рус

До Києва приїхала дипломатка, відповідальна за політику США щодо України

Четвер, 7 жовтня 2021, 16:37

Новопризначена заступниця помічника державного секретаря Робін Данніган, відповідальна за Центральну і Східну Європу, перебуває з візитом в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства США.

"Під час свого першого візиту в Україну новопризначена заступниця помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніген обговорила широке коло питань американсько-українських відносин під час зустрічей з представниками уряду, громадянського суспільства та ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеніком Данніган підтвердила підтримку безпеки України в ході здійснення реформ.

"Після цього вона вшанувала понад 13 000 українців, які загинули на сході України внаслідок російської агресії, і підкреслила на своїх подальших зустрічах, що США продовжуватимуть підтримувати українське громадянське суспільство, верховенство права та антикорупційні інституції", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, Данніган призначили на посаду 8 вересня. Останні три роки дипломатка працювала в посольстві США у Відні.

Данніган була гучним критиком планів Росії побудувати газопровід "Північний потік-2", що позбавить Україну близько $2 мільярдів на рік.

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