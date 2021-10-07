В Киев приехала дипломатка, ответственная за политику США в отношении Украины

Новоназначенная заместитель помощника государственного секретаря Робин Данниган, ответственная за Центральную и Восточную Европу, находится с визитом в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства США.

"Во время своего первого визита в Украину новоназначенная заместитель помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниген обсудила широкий круг вопросов американо-украинских отношений во время встреч с представителями правительства, гражданского общества и СМИ", - говорится в сообщении.

На встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Данниган подтвердила поддержку безопасности Украины в ходе осуществления реформ.

"После этого она упомянула о более 13 тысячах украинцев, погибших на востоке Украины в результате российской агрессии, и подчеркнула на своих дальнейших встречах, что США будут продолжать поддерживать украинское гражданское общество, верховенство права и антикоррупционные институты", - отметили в посольстве.

Напомним, Данниган назначили на должность 8 сентября. Последние три года дипломатка работала в посольстве США в Вене.

Данниган была громким критиком планов России построить газопровод "Северный поток-2", что лишит Украину около $2 миллиардов в год.