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В Испании 18-летним будут выдавать по 400 евро на культуру: коррида и Netflix не включены

Четверг, 7 октября 2021, 17:12

Испанские подростки, которым в 2022 году исполнится 18 лет, получат 400 евро на культурное просвещение, которые можно будет потратить на книги, концерты и билеты в кино.

Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Санчес сказал, что это решение улучшит доступ молодежи к культуре и одновременно поможет испанской культурной индустрии, которая понесла большие финансовые потери во время пандемии COVID-19.

Аналогичные решения уже действуют в Италии и Франции, где правительства выделяют для молодых людей 500 евро и 300 евро соответственно, которые можно потратить в культурной сфере.

Министерство культуры и спорта, ответственное за внедрение новой схемы, которая обойдется бюджету в 200 млн евро, подсчитало, что полмиллиона молодых людей будут иметь право на выплаты.

По словам Санчеса, деньги можно потратить на такие вещи, как покупка книг или посещение кино, театра и концертов.

Однако деньги будут разделены на различные разделы, поэтому нельзя будет потратить все, например, на книги.

После того как Санчес сначала сказал, что "культурный билет" будет включать корриду, министр культуры и спорта Испании Микель Иссет позже заявил, что на самом деле она не включена, как и подписки на стриминговые платформы, такие как Netflix. Но молодежь сможет использовать деньги для покупки видеоигр.

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Испания ЕвроЖизнь
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