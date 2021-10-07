Бельгія планує дозволити чотириденний робочий тиждень

Бельгія може перейти на чотириденний робочий тиждень, оскільки уряд обговорює більш широкі реформи ринку праці.

Про це заявив представник бельгійського Міністерства економіки та праці, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Коронавірусна криза докорінно змінила нашу роботу. Ідея полягає в тому, щоб надати працівникам більше гнучкості для організації робочого тижня", - сказав він.

Більша гнучкість робочого часу може скоротити кількість робочих днів на тиждень з п'яти до чотирьох. У бельгійській пропозиції кількість робочих годин залишиться незмінною.

Щоб отримати додатковий вихідний, працівникам доведеться працювати близько 9,5 годин на день, за умови, що повний робочий день становить від 38 до 40 годин на тиждень.

За словами речника міністерства, серед семипартійного коаліційного уряду Бельгії зростає консенсус щодо цієї пропозиції. Після того як федеральний уряд візьме на себе зобов'язання, буде складена більш детальна концепція. "У неділю або понеділок буде надано більше ясності щодо пропозиції", - сказав він.

Рамки чотириденного робочого тижня будуть створені разом з представниками промисловості та профспілок. Після цього план може стати бельгійським законом, хоча процес може зайняти щонайменше пів року.

В останні роки дискусії щодо скорочення кількості робочих днів на тиждень набирають обертів. Масштабний експеримент скорочення робочого тижня в Ісландії без зменшення заробітної плати, який тривав з 2015 по 2019 року, показав, що продуктивність залишається незмінною, а працівники отримують менший стрес та вигорання.

Втім в уряді Бельгії уточнили, що не мають наміру робити чотириденний робочий тиждень обов'язковим.

У березні 2021 року уряд Іспанії погодився розпочати експеримент з чотириденним робочим тижнем.