Бельгия планирует разрешить четырехдневную рабочую неделю

Бельгия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, поскольку правительство обсуждает более широкие реформы рынка труда.

Об этом заявил представитель бельгийского Министерства экономики и труда, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Коронавирусный кризис в корне изменил нашу работу. Идея заключается в том, чтобы предоставить работникам больше гибкости для организации рабочей недели", - сказал он.

Большая гибкость рабочего времени может сократить количество рабочих дней в неделю с пяти до четырех. В бельгийском предложении количество рабочих часов останется неизменным.

Чтобы получить дополнительный выходной, работникам придется работать около 9,5 часов в день, при условии, что полный рабочий день составляет от 38 до 40 часов в неделю.

По словам представителя министерства, среди семипартийного коалиционного правительства Бельгии растет консенсус по этому предложению. После того как федеральное правительство возьмет на себя обязательства, будет составлена ​​более подробная концепция. "В воскресенье или понедельник будет предоставлено больше ясности относительно предложения", - сказал он.

Рамки четырехдневной рабочей недели будут созданы вместе с представителями промышленности и профсоюзов. После этого план может стать бельгийским законом, хотя процесс может занять минимум полгода.

В последние годы дискуссии о сокращении количества рабочих дней в неделе набирают обороты. Масштабный эксперимент по сокращению рабочей недели в Исландии без уменьшения заработной платы, который длился с 2015 по 2019 годы, показал, что производительность остается неизменной, а работники получают меньший стресс и выгорание.

Впрочем, в правительстве Бельгии уточнили, что не намерены делать четырехдневную рабочую неделю обязательной.

В марте 2021 года правительство Испании согласилось начать эксперимент с четырехдневной рабочей недели.