Чи зможуть "друзі Путіна" взяти реванш на виборах у Чехії

Вибухи на складах у Врбетицях, вчинені російськими шпигунами, та гучний конфлікт із РФ суттєво послабили позиції президента Чехії Мілоша Земана – найбільш проросійського з глав держав-країн ЄС.

Попри це, Земан вже готується до реваншу.

Шанс на це йому дають парламентські вибори, що стартують о 14 годині 8 жовтня і триватимуть до середини наступного дня.

Напередодні виборів чинний прем'єр-міністр Андрей Бабіш виявився замішаним у скандал навколо Pandora Papers.

Чи здатний цей скандал змінити передвиборчі розклади у Чехії? І на що розраховує Мілош Земан, підтримуючи Бабіша? Про це читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Земан йде ва-банк: чому проросійський президент Чехії отримав шанс на реванш.

Результати виборів майже очевидні, а от післявиборчі розклади обіцяють бути сенсаційними – саме так, принаймні до вибуху Pandora Papers, чеські політологи та журналісти описували головну інтригу виборів.

Так, чеське видання Denik, узагальнивши показники свіжих опитувань, побудувало наступну модель майбутніх парламентських розкладів.

Перше місце мала здобути партія ANO чинного прем’єра Андрея Бабіша. Таким чином, у новому складі нижньої палати чеського парламенту Бабіш може отримати фракцію з 63 депутатів (всього там 200 місць).

Наступні дві сходинки займають опозиційні сили: правоцентристський блок SPOLU ("Разом"), а також блок у складі Піратської партії та політсили мерів Stan, який називають "ПіратоСтан".

Останній – найбільш гострий критик чинної влади.

Тож опозиційні блоки SPOLU та "ПіратоСтан", згідно з останніми соцопитуваннями, можуть отримати парламентську більшість. Проте президент Земан вже оголосив, що має намір доручити сформувати новий уряд лідеру партії-переможця, не згадавши про блоки.

Заява Земана означає, що єдиним політиком, який отримає від нього пропозицію формувати уряд, буде чинний прем’єр-міністр Андрей Бабіш. Але, за попередніми даними, для надання вотуму довіри уряду Бабіша не вистачить голосів у парламенті.

Яким шляхом може піти Мілош Земан, щоб лишити на посту прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша? Детальніше про внутрішньополітичні розклади в Чехії читайте в статті Юрія Панченка Земан йде ва-банк: чому проросійський президент Чехії отримав шанс на реванш.