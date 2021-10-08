Смогут ли "друзья Путина" взять реванш на выборах в Чехии

Взрывы на складах во Врбетице, совершенные российскими шпионами, и громкий конфликт с РФ существенно ослабили позиции президента Чехии Милоша Земана - наиболее пророссийского из глав государств-стран ЕС.

Несмотря на это, Земан уже готовится к реваншу.

Шанс на это ему дают парламентские выборы, которые стартуют в 14:00 8 октября и продлятся до середины следующего дня.

Накануне выборов действующий премьер-министр Андрей Бабиш оказался замешанным в скандал вокруг Pandora Papers.

Способен ли этот скандал изменить предвыборные расклады в Чехии? И на что рассчитывает Земан, поддерживая Бабиша? Об этом читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш.

Результаты выборов почти очевидны, а вот послевыборные расклады обещают быть сенсационными - именно так, по крайней мере до скандала Pandora Papers, чешские политологи и журналисты описывали главную интригу выборов.

Так, чешское издание Denik, обобщив показатели свежих опросов, построило следующую модель будущих парламентских раскладов.

Первое место должна была получить партия ANO действующего премьера Андрея Бабиша. Таким образом, в новом составе нижней палаты чешского парламента Бабиш может получить фракцию из 63 депутатов (всего там 200 мест).

Следующие две строчки занимают оппозиционные силы: правоцентристский блок SPOLU ("Вместе"), а также блок в составе Пиратской партии и политсилы мэров Stan, который называют "ПиратоСтан".

Последний - наиболее острый критик действующей власти.

Так что оппозиционные блоки SPOLU и "ПиратоСтан", согласно последним соцопросам, могут взять парламентское большинство. Однако президент Земан уже объявил, что намерен поручить сформировать новое правительство лидеру победившей партии, не упомянув о блоках.

Заявление Земана означает, что единственным политиком, который получит от него предложение формировать правительство, будет действующий премьер-министр Андрей Бабиш. Но, по предварительным данным, для предоставления вотума доверия правительству Бабиша не хватит голосов в парламенте.

Каким путем может пойти Земан, чтобы оставить на посту премьер-министра Чехии Андрея Бабиша? Подробнее о внутриполитических раскладах в Чехии читайте в статье Юрия Панченко Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш.