Прем'єр Словенії звинуватив Брюссель у перевищенні повноважень щодо верховенства права

Європейська комісія "близька до порушення верховенства закону" у своїх зусиллях щодо забезпечення дотримання державами-членами фундаментальних цінностей ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр головуючої в ЄС Словенії Янез Янша в інтерв'ю Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Янша засудив Єврокомісію за участь в "політичних баталіях" держав-членів і нездатність бути "чесним посередником". Він також сказав, що верховенство закону стало терміном, яким "політично зловживають", використовуваним в упереджених цілях.

"У нас є Хартія прав людини ООН. У нас є Європейська хартія прав людини, але, кажучи політичною мовою, особливо в Європейському парламенті, кожен може додавати в цей список все, що він або вона хоче для політичних баталій", - сказав він.

Коментар Янші пролунав на тлі підготовки Єврокомісії до активації нового механізму, який прив'язує виділення коштів з фондів ЄС до дотримання законодавства блоку, в тому числі у сфері прав людини. Комісія, виявивши підозра на порушення, може рекомендувати припинення платежів ЄС.

"Європейський парламент - політичний орган. Це місце для політичних дебатів, а також для політичних конфліктів. Але такого не повинно бути з Європейською комісією і Радою ЄС. Згідно з угодою, Європейська комісія не повинна брати участь у політичних баталіях, які велися до комісії Юнкера. Я думаю, що це близько до порушення верховенства закону, тому що Комісія повинна бути чесним посередником", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі ухвалив у четвер, що деякі елементи права ЄС не відповідають Конституції Польщі, тому національне законодавство має пріоритет над законодавством ЄС.

У Брюсселі це рішення викликало негативну реакцію. Рішення Польщі ще більше розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою через реформу польської судової системи.