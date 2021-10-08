Премьер Словении обвинил Брюссель в превышении полномочий относительно верховенства права

Европейская комиссия "близка к нарушению верховенства закона" в своих усилиях по обеспечению соблюдения государствами-членами фундаментальных ценностей ЕС.

Об этом заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Словении Янез Янша в интервью Euronews, сообщает "Европейская правда".

Янша осудил Еврокомиссию за участие в "политических баталиях" государств-членов и неспособность быть "честным посредником". Он также сказал, что верховенство права стало термином, которым "политически злоупотребляют", используемым в предвзятых целях.

"У нас есть Хартия прав человека ООН. У нас есть Европейская хартия прав человека, но, говоря политическим языком, особенно в Европейском парламенте, каждый может добавлять в этот список все, что он или она хочет для политических баталий", - сказал он.

Комментарий Янши прозвучал на фоне подготовки Еврокомиссии к активации нового механизма, который привязывает выделение средств из фондов ЕС к соблюдению законодательства блока, в том числе в области прав человека. Комиссия, выявив подозрение на нарушение, может рекомендовать прекращение платежей ЕС.

"Европейский парламент - политический орган. Это место для политических дебатов, а также для конфликтов. Но такого не должно быть с Европейской комиссией и Советом ЕС. Согласно договору, Европейская комиссия не должна участвовать в политических баталиях, которые велись в комиссии Юнкера. Я думаю, что это близко к нарушению верховенства закона, потому что Комиссия должна быть честным посредником", - сказал премьер.

Напомним, Конституционный суд Польши принял в четверг, что некоторые элементы права ЕС не соответствуют Конституции Польши, так что национальное законодательство имеет приоритет над законодательством ЕС.

В Брюсселе это решение вызвало негативную реакцию. Решение Польши еще больше разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой из-за реформы польской судебной системы.