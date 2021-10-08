Німецький музикант подасть в суд на готель у Лейпцигу через інцидент з "зіркою Давида"

Німецький рок-музикант подасть в суд проти готелю в Лейпцигу в зв'язку з інцидентом, який трапився з ним цього тижня та який, за словами музиканта, пов’язаний з антисемітизмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство dpa.

Позов стосується готелю в центрі міста Westin Leipzig та інциденту, який трапився 5 жовтня.

Ще одна скарга, у якій міститься звинувачення у розпалюванні ворожнечі, була подана третьою стороною, яка не брала безпосередньої участі в інциденті.

Інцидент викликав бурхливу реакцію в Німеччині і серед єврейських угруповань.

Читайте також У Німеччині чоловіка судять за антисемітський напад на єврейський ресторан

В опублікованому в інтернеті відео співак Гіль Офарім, який виріс в Німеччині і називає себе "світським євреєм", стверджує, що службовець готелю наказав йому зняти підвіску з "зіркою Давида". Без цього він нібито відмовлявся реєструвати співака.

За словами Офаріма, він простояв біля стійки на рецепції майже 50 хвилин, тоді як інші гості готелю безперешкодно реєструвалися.

Обвинувачений у скоєнні злочину службовець готелю пред'явив Офаріму звинувачення в наклепі і загрозливій поведінці.

Представник поліції Лейпцига Олаф Гоппе сказав, що співробітник описав інцидент "абсолютно інакше", ніж виконавець.

Керівництво готелю повідомило, що відсторонило двох співробітників від роботи на час проведення слідства.

Біля готелю відбувся стихійний мітинг на знак солідарності з музикантом, а також з усіма євреями Німеччини.