Немецкий музыкант подаст в суд на отель в Лейпциге из-за инцидента со "звездой Давида"
Немецкий рок-музыкант подаст в суд на отель в Лейпциге в связи с инцидентом, который произошел с ним на этой неделе и который, по словам музыканта, связан с антисемитизмом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство dpa.
Иск касается отеля в центре города Westin Leipzig и инцидента, который произошел 5 октября.
Еще одна жалоба, в которой содержится обвинение в разжигании вражды, была подана третьей стороной, которая не принимала непосредственного участия в инциденте.
Инцидент вызвал бурную реакцию в Германии и среди еврейских группировок.
В опубликованном в интернете видео певец Гиль Офарим, который вырос в Германии и называет себя "светским евреем", утверждает, что служащий отеля приказал ему снять подвеску со "звездой Давида". Без этого он якобы отказывался регистрировать певца.
По словам Офарима, он простоял у стойки на рецепции почти 50 минут, тогда как другие гости отеля беспрепятственно регистрировались.
Обвиняемый в совершении преступления служащий отеля предъявил Офариму обвинения в клевете и угрожающем поведении.
Представитель полиции Лейпцига Олаф Гоппе сказал, что сотрудник описал инцидент "абсолютно иначе", чем исполнитель.
Руководство отеля сообщило, что отстранило двух сотрудников от работы на время следствия.
У отеля состоялся стихийный митинг в знак солидарности с музыкантом, а также со всеми евреями Германии.