Немецкий музыкант подаст в суд на отель в Лейпциге из-за инцидента со "звездой Давида"

Немецкий рок-музыкант подаст в суд на отель в Лейпциге в связи с инцидентом, который произошел с ним на этой неделе и который, по словам музыканта, связан с антисемитизмом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство dpa.

Иск касается отеля в центре города Westin Leipzig и инцидента, который произошел 5 октября.

Еще одна жалоба, в которой содержится обвинение в разжигании вражды, была подана третьей стороной, которая не принимала непосредственного участия в инциденте.

Инцидент вызвал бурную реакцию в Германии и среди еврейских группировок.

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В опубликованном в интернете видео певец Гиль Офарим, который вырос в Германии и называет себя "светским евреем", утверждает, что служащий отеля приказал ему снять подвеску со "звездой Давида". Без этого он якобы отказывался регистрировать певца.

По словам Офарима, он простоял у стойки на рецепции почти 50 минут, тогда как другие гости отеля беспрепятственно регистрировались.

Обвиняемый в совершении преступления служащий отеля предъявил Офариму обвинения в клевете и угрожающем поведении.

Представитель полиции Лейпцига Олаф Гоппе сказал, что сотрудник описал инцидент "абсолютно иначе", чем исполнитель.

Руководство отеля сообщило, что отстранило двух сотрудников от работы на время следствия.

У отеля состоялся стихийный митинг в знак солидарности с музыкантом, а также со всеми евреями Германии.