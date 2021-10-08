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Генсек НАТО назвав дату саміту в Мадриді

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 15:09

Саміт глав держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору відбудеться в Мадриді 29-30 червня 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту в Мадрид.

"Я радий, що зараз ми можемо підтвердити, що саміт в Мадриді відбудеться 29-30 червня", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що на саміті в Брюсселі цього року лідери схвалили амбіційний порядок денний для майбутнього трансатлантичної безпеки і оборони.

"Ми бачимо зростання стратегічної конкуренції, більш агресивну поведінку Росії і використання Китаєм економічної та військової могутності для залякування інших країн", - сказав генсек.

Напередодні Столтенберг заявив, що на саміті НАТО в Мадриді союзники підтвердять незмінну підтримку України та Грузії і рішення про їх майбутнє членство в Альянсі.

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