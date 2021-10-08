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Гриби у Німеччині досі заражені радіацією Чорнобиля

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 16:10

Близько 95% зразків диких грибів, зібраних в Німеччині за останні шість років, все ще містять радіоактивне забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року, хоча його рівень і не перевищує допустимі межі.

Про це заявив в п'ятницю німецький регулятор з безпеки харчових продуктів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Федеральне управління у справах захисту прав споживачів та безпеки харчових продуктів (BVL) заявило, що підвищену концентрацію ізотопів цезію-137 і цезію-134 було виявлено особливо на півдні Німеччини.

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Водночас жоден з 74 протестованих зразків не перевищив встановлену законом межу в 600 бекерелів на кілограм.

Чорнобильський реактор викинув в атмосферу тонни ядерних відходів, поширивши радіоактивність по всьому континенту і викликав сплеск ракових захворювань в найближчому регіоні.

BVL заявило, що дикі гриби будуть піддаватися забрудненню набагато довше, ніж інші сільськогосподарські продукти.

Стурбованість довгостроковими наслідками ядерних катастроф викликала суспільне неприйняття ядерної енергетики, і в Німеччині незабаром після аварії на японській АЕС Фукусіма в 2011 році було прийнято рішення повністю відмовитися від неї.

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Німеччина
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