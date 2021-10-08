Грибы в Германии до сих пор заражены радиацией Чернобыля

Около 95% образцов диких грибов, собранных в Германии за последние шесть лет, все еще содержат радиоактивное загрязнение в результате Чернобыльской катастрофы 1986 года, хотя его уровень и не превышает допустимые пределы.

Об этом заявил в пятницу немецкий регулятор по безопасности пищевых продуктов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Федеральное управление по делам защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL) заявило, что повышенную концентрацию изотопов цезия-137 и цезия-134 было обнаружено особенно на юге Германии.

В то же время ни один из 74 протестированных образцов не превысил установленный законом предел в 600 беккерелей на килограмм.

Чернобыльский реактор выбросил в атмосферу тонны ядерных отходов, распространив радиоактивность по всему континенту и вызвав всплеск раковых заболеваний в ближайшем регионе.

BVL заявил, что дикие грибы будут подвергаться загрязнению гораздо дольше, чем другие продукты.

Обеспокоенность долгосрочными последствиями ядерных катастроф вызвала общественное неприятие ядерной энергетики, и в Германии вскоре после аварии на японской АЭС Фукусима в 2011 году было принято решение полностью отказаться от нее.