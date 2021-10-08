Що впливає на ставлення США до України

Відносини України та США сповнені суперечностей. Українська влада покладається на допомогу Вашингтона і залежить від неї – але водночас критикує за першої-ліпшої нагоди.

Ще більше загострило ситуацію обрання Байдена президентом.

То що ж відбувається у відносинах України і США? І головне: чого чекати від Байдена далі? Про це редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку розповів Володимир Дубовик – американіст та постійний автор "Європейської правди", який знається на внутрішній політичній кухні США та відносинах Вашингтона з Україною. Крім текстової версії матеріалу Від НАТО до Єрмака: чого чекати від відносин Україна-США до кінця строку Байдена можна подивитися і відеоінтерв’ю на нашому Youtube-каналі.

Головні тези Володимира Дубовика:

Україна важлива для Вашингтона, але треба чесно визнати: ми не є на одному з перших місць у переліку американських пріоритетів.

Саме це ми побачили в історії з "Північним потоком-2". Зіткнулися два пріоритети: підтримка України та намагання покращити відносини з ключовими країнами ЄС. Обрали Берлін, бо він важливіший для Байдена. Причому Байден зробив цей вибір навіть попри те, що це спровокувало дуже жорстку критику всередині Америки.

В США визнають, що "перезавантаження" з РФ за Обами було помилкою, тож безумовного потепління між цими двома країнами не буде. Байден сказав Путіну: якщо ви зміните поведінку щодо України, ми зможемо з вами знайти порозуміння; якщо ні, тоді буде жорсткий курс, як він раніше був. Президент США вважає, що тиснути на Росію краще через діалог, а не просто через ізоляцію.

Байден обережний з новою допомогою Україні через те, що він багато років займався Україною і розуміє реальні проблеми з реформами та боротьбою з корупцією.

Варіантів для України отримати підтримку в Альянсі зараз немає. Попри підтримку Америки, для тієї ж Німеччини недопущення зближення України та НАТО зараз важливіше, ніж навіть "Північний потік-2". На Заході ніхто не хоче прямого зіткнення з Росією чи з Україною.

Загалом Зеленського у США сприймають непогано. Якоїсь особливої специфічної реакції на главу Офісу президента Андрія Єрмака в Америці немає.

Серед угод, які підписали під час візиту Зеленського до Білого дому, більшість була потрібна саме Україні, а не США.

Більше про відносини між Україною та США читайте в матеріалі Від НАТО до Єрмака: чого чекати від відносин Україна-США до кінця строку Байдена, який можна подивитися й у відеоформаті.