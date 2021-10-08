Что влияет на отношение США к Украине

Отношения Украины и США полны противоречий. Украинская власть полагается на помощь Вашингтона и зависит от нее - но одновременно критикует при первой же возможности.

Еще больше обострило ситуацию избрание Байдена президентом.

Что же происходит в отношениях Украины и США? И главное: чего ждать от Байдена дальше? Об этом редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко рассказал Владимир Дубовик - американист и постоянный автор "Европейской правды", который разбирается во внутренней политической кухне США и отношениях Вашингтона с Украиной. Помимо текстовой версии материала От НАТО до Ермака: чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена можно посмотреть и видеоинтервью на нашем Youtube-канале.

Главные тезисы Владимира Дубовика:

Украина важна для Вашингтона, но надо честно признать: мы не на одном из первых мест в перечне американских приоритетов.

Именно это мы увидели в истории с "Северным потоком-2". Столкнулись два приоритета: поддержка Украины и попытки улучшить отношения с ключевыми странами ЕС. Выбрали Берлин, потому что он для Байдена важнее. Причем Байден сделал этот выбор даже несмотря на то, что это спровоцировало жесткую критику внутри Америки.

В США признают, что "перезагрузка" с РФ при Обаме была ошибкой, и безусловного потепления между двумя странами не будет. Байден сказал Путину: если вы измените поведение в отношении Украине, мы сможем с вами найти понимание; если нет, тогда будет жесткий курс, как был раньше. Президент США считает, что оказывать давление на Россию лучше через диалог, а не просто через изоляцию.

Байден осторожен с новой помощью Украине потому, что он много лет занимался Украиной и понимает реальные проблемы с реформами и борьбой с коррупцией.

Вариантов для Украины получить поддержку в Альянсе сейчас нет. Несмотря на поддержку Америки, для той же Германии недопущение сближения Украины и НАТО сейчас важнее, чем даже "Северный поток-2". На Западе никто не хочет прямого столкновения с Россией или Украиной.

В целом Зеленского в США воспринимают неплохо. Какой-то особой специфической реакции на главу Офиса президента Андрея Ермака в Америке нет.

Среди соглашений, которые подписали во время визита Зеленского в Белый дом, большинство требовалось именно Украине, а не США.

Больше об отношениях между Украиной и США читайте в материале От НАТО до Ермака: чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена, который можно посмотреть и в видеоформате.