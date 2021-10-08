У Німеччині вдвічі підвищили штрафи за перевищення швидкості

Німецький Бундесрат проголосував за плани щодо підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Новий законопроєкт включає суворі штрафи за перевищення швидкості, рух по смугах руху для громадського транспорту та велодоріжках і несанкціоноване паркування в таких місцях, як автобусні смуги та велодоріжки.

Нові штрафи набудуть чинності пізніше цього місяця. За незаконне користування тротуарами, велодоріжками буде накладатися штраф у розмірі до 100 євро замість попередніх 25 євро.

За перевищення обмеження швидкості водії будуть платити щонайменше 70 євро замість 35 євро. Сума штрафу буде збільшуватися залежно від рівня перевищення.

У деяких випадках водій може отримати штраф у розмірі 400 євро за перевищення обмежень у міських районах.

Мета нових штрафів, які в деяких випадках більш ніж удвічі перевищують колишні, зробити німецькі дороги безпечнішими та забезпечити кращий захист для велосипедистів та пішоходів.