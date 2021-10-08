Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии вдвое повысили штрафы за превышение скорости

Пятница, 8 октября 2021, 17:35

Немецкий Бундесрат проголосовал за планы по повышению штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новый законопроект включает суровые штрафы за превышение скорости, движение по полосам движения для общественного транспорта и велодорожкам и несанкционированную парковку в таких местах, как автобусные полосы и велодорожки.

Новые штрафы вступят в силу позднее в этом месяце. За незаконное пользование тротуарами, велодорожками будет накладываться штраф в размере до 100 евро вместо прежних 25 евро.

За превышение ограничения скорости водители будут платить не менее 70 евро вместо 35 евро. Сумма штрафа будет увеличиваться в зависимости от уровня превышения.

В некоторых случаях водитель может получить штраф в размере 400 евро за превышение ограничений в городских районах.

Цель новых штрафов, в некоторых случаях более чем вдвое превышают прежние, сделать немецкие дороги безопасными и обеспечить лучшую защиту для велосипедистов и пешеходов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия ЕвроЖизнь
powered by lun.ua

Статьи

От НАТО до Ермака: чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена

Отношения Украины и США полны противоречий. Украинская власть полагается на помощь Вашингтона, но в то же время критикует при первой возможности... (укр.)
8 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Харри де Лейер: Меняем сегодня, чтобы было новое завтра (укр)

Оглядываясь на последние 7 лет, мы гордимся тем, насколько поддержка ЕС повлияла на жизнь людей в Украине. Теперь нам нужно смотреть в будущее по-новому, чтобы заботиться о следующих поколениях. (укр)
8 октября 2021 — PROMOTED

Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш

Шанс для реванша могут дать парламентские выборы, которые стартуют в 14:00 8 октября и продлятся до середины следующего дня (укр.)
8 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда