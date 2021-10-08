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Україна і Швеція домовилися про збільшення дозволів на автоперевезення

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 18:36

Україна та Швеція домовилися про збільшення кількості дозволів для українських автоперевізників

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства інфраструктури.

За результатами переговорів було домовлено про отримання додаткових дозволів для українських перевізників на 2021 рік,  що становить збільшення на 42% до попередньої квоти дозволів.

На 2022 рік досягнута домовленість про суттєве збільшення попередньої квоти дозволів, яка становитиме: 10 універсальних EURO I, 400 універсальних EURO IV, 1 000 універсальних EURO V, 1 000 універсальних EURO VI, 150 для перевезень в/з третіх країн EURO V.

Загалом попередня квота становитиме 2560 дозволів.

Також сторони домовилися про збільшення у 2022 році кількості дозволів для перевезень в/з третіх країн на 50%, а на 2023 рік квота таких дозволів буде збільшена вдвічі в порівнянні з 2021 роком.

Нагадаємо, Україна та Азербайджан досягли домовленості про отримання українськими перевізниками додаткових дозволів на поточний рік і збільшення квоти на 2022 рік.

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