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Глава МВС Хорватії підтвердив, що поліція витісняла мігрантів на кордоні з Боснією

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 19:18

Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович підтвердив, що поліцейські брали участь у насильницькому витісненні мігрантів на кордоні з Боснією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Начальник поліції негайно сформував групу експертів, яка інтенсивно працювала, і, наскільки мені відомо, вони прийшли до висновку, що до інциденту причетні поліцейські", - сказав Божинович в Люксембурзі, де він був присутній на зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС.

Він припустив, що це був індивідуальний акт зловживання владою з боку декількох поліцейських. Божинович додав, що найближчим часом начальник поліції надасть більш детальну інформацію.

Кілька європейських ЗМІ повідомили цього тижня, що грецькі та хорватські офіційні особи незаконно, а іноді й жорстоко відтісняють мігрантів. Греція заявила раніше в п'ятницю, що розслідує звинувачення.

Згідно з міжнародним правом мігранти мають право вимагати притулку, і заборонено відправляти потенційних претендентів на притулок назад туди, де їх життю чи благополуччю може загрожувати небезпека.

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Хорватія Меркель
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