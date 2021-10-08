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Глава МВД Хорватии подтвердил, что полиция вытесняла мигрантов на границе с Боснией

Пятница, 8 октября 2021, 19:18

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович подтвердил, что полицейские участвовали в насильственном вытеснении мигрантов на границе с Боснией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Начальник полиции немедленно сформировал группу экспертов, которая интенсивно работала, и, насколько мне известно, они пришли к выводу, что к инциденту причастны полицейские", - сказал Божинович в Люксембурге, где он присутствовал на встрече министров внутренних дел ЕС.

Он предположил, что это был индивидуальный акт злоупотребления властью со стороны нескольких полицейских. Божинович добавил, что в ближайшее время начальник полиции предоставит более подробную информацию.

Несколько европейских СМИ сообщили на этой неделе, что греческие и хорватские официальные лица незаконно, а иногда и жестоко оттесняют мигрантов. Греция заявила ранее в пятницу, что расследует обвинения.

Согласно международному праву мигранты имеют право требовать убежища, и запрещено отправлять потенциальных соискателей убежища обратно туда, где их жизни или благополучию может угрожать опасность.

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Хорватия Меркель
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