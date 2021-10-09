Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Гельсінкі розігнали акцію екоактивістів, понад пів сотні затриманих

Субота, 9 жовтня 2021, 10:29

Фінська поліція розігнала в другій половині дня екоактивістів руху Elokapina, які влаштували демонстрацію біля будівлі Держради в Гельсінкі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

На думку поліції, демонстрацію можна було назвати захопленням, оскільки  демонстранти перекрили доступ до будівлі.

Деякі з активістів прикували себе до конструкцій будівлі.

Поліцейські затримали 51 активіста.

Затримані підозрюються в непокорі наказам, в грубому порушенні спокою громадян і в перешкоджанні проведенню зборів.

Демонстранти вимагали, в числі іншого, щоб їм надали можливість обговорити надзвичайну кліматичну ситуацію з міністром фінансів Аннікою Саарікко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія
powered by lun.ua

Статті

Від НАТО до Єрмака: чого чекати від відносин Україна-США до кінця строку Байдена

Відносини України та США сповнені суперечностей. Українська влада покладається на допомогу Вашингтона, але водночас критикує за першої-ліпшої нагоди...
8 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Харрі де Лейєр: Змінюємо сьогодні, щоб мати нове завтра

Озираючись на останні 7 років, ми пишаємось тим, наскільки підтримка ЄС вплинула на життя людей в Україні. Тепер нам потрібно дивитися в майбутнє по-новому, щоб дбати про наступні покоління.
8 жовтня 2021 — PROMOTED

Земан йде ва-банк: чому проросійський президент Чехії отримав шанс на реванш

Можливості для реваншу можуть дати парламентські вибори, що стартують о 14 годині 8 жовтня і триватимуть до середини наступного дня.
8 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда