У Гельсінкі розігнали акцію екоактивістів, понад пів сотні затриманих

Фінська поліція розігнала в другій половині дня екоактивістів руху Elokapina, які влаштували демонстрацію біля будівлі Держради в Гельсінкі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

На думку поліції, демонстрацію можна було назвати захопленням, оскільки демонстранти перекрили доступ до будівлі.

Деякі з активістів прикували себе до конструкцій будівлі.

Поліцейські затримали 51 активіста.

Затримані підозрюються в непокорі наказам, в грубому порушенні спокою громадян і в перешкоджанні проведенню зборів.

Демонстранти вимагали, в числі іншого, щоб їм надали можливість обговорити надзвичайну кліматичну ситуацію з міністром фінансів Аннікою Саарікко.