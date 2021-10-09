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Укр / Рус

В Хельсинки разогнали акцию экоактивистов, более полсотни задержанных

Суббота, 9 октября 2021, 10:29

Финская полиция разогнала во второй половине дня экоактивистов движения Elokapina, которые устроили демонстрацию у здания Госсовета в Хельсинки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По мнению полиции, демонстрацию можно было назвать увлечением, поскольку демонстранты перекрыли доступ к зданию.

Некоторые из активистов приковали себя к конструкциям здания.

Полицейские задержали 51 активиста.

Задержанные подозреваются в неповиновении приказам, в грубом нарушении покоя граждан и в препятствовании проведению собрания.

Демонстранты требовали, в числе прочего, чтобы им предоставили возможность обсудить чрезвычайную климатическую ситуацию с министром финансов Анникой Саарикко.

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Финляндия
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