ЄС і США "дуже розчаровані" через проблеми у конкурсі до антикорупційної прокуратури

ЄС і США висловили розчарування через зрив засідання комісії, яка відповідає за обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури(САП).

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні" - йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

"Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами" - наголосили в посольстві.

Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу через відсутність кворуму.

Нагадаємо, наприкінці серпня четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.