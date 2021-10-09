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ЕС и США разочарованы задержками в избрании руководителя САП

Суббота, 9 октября 2021, 13:49

ЕС и США выразили разочарование из-за срыва заседания комиссии, которая отвечает за избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении посольства США в Украине.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

"Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украины и ее международными партнерами"- отметили в посольстве.

Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не произошло в субботу из-за отсутствия кворума.

Напомним, в конце августа четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили о проблемах с конкурсом и попытки повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.

Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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Антикоррупция Безвиз США
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