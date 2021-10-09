На парламентських виборах у Чехії лідирує партія прем’єр-міністра

У Чехії завершилися парламентські вибори, найбільше голосів, за попередніми даними здобув рух "Акція невдоволених громадян" (ANO) прем’єра Андрея Бабіша.

Про це свідчать результати підрахунку майже 18% голосів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Так, за ANO проголосували понад 30% чехів.

Однак разом з тим опозиційні сили разом набирають більше за ANO.

Правоцентристський блок SPOLU ("Разом") отримує майже 24%, блок у складі Піратської партії та політсили мерів Stan, який називають "ПіратоСтан", - 13%.

Євроскептична ультраправа партія SPD йде четвертою з 11%. Чеська соціал-демократична партія, найстаріша партія в країні, яка неодноразово перебувала при владі, ледве долає прохідний бар’єр з трохи більше як 5% голосів.

Президент Мілош Земан раніше оголосив, що має намір доручити сформувати новий уряд лідеру партії-переможця, не згадавши про блоки.

Заява Земана означає, що єдиним політиком, який отримає від нього пропозицію формувати уряд, буде чинний прем’єр-міністр Андрей Бабіш. Але, за попередніми даними, для надання вотуму довіри уряду Бабіша не вистачить голосів у парламенті.

Детальніше про внутрішньополітичні розклади в Чехії читайте в статті Земан йде ва-банк: чому проросійський президент Чехії отримав шанс на реванш.