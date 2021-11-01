У Британії зіткнулися два потяги, є постраждалі

На південному заході Британії поблизу міста Солсбері зіткнулися два потяги, декілька людей постраждали.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Sky News.

Один вагон зійшов з рейок у тунелі Фішертон незадовго до 19:00 у неділю, і в нього врізався інший вагон.

Один із машиністів був затиснутий у кабіні, але його звільнили та доставили до лікарні. Він не отримав серйозних травм.

Інспектор британської транспортної поліції Мулла Хок сказав, що "кілька людей отримали поранення", однак у більшості з них травми несерйозні.

Він додав, що "на щастя, смертельних випадків не було", але "невелика кількість людей, включаючи водія, були доставлені до лікарні, де оцінюють їхні травми".

Інспектор Хок також сказав, що "лінія буде закрита на деякий час", а офіцери "залишатимуться на місці події протягом ночі, щоб встановити повні обставини щодо того, як стався цей інцидент".

Network Rail повідомила, що задній вагон лінії Great Western Railway о 17:08 відійшов від Портсмутської гавані до Брістоль Темпл-Мідс і "зійшов з рейок після того, як вдарився об об'єкт на підході до станції Солсбері". Згодом у нього врізався потяг, який прямував з Лондона.

Пожежно-рятувальна служба Дорсета і Вілтшира повідомила, що допомогла евакуювати близько 100 людей.

Раніше повідомлялося, що сильні дощі та вітер викликали затримки та скасування поїздів, що прямують з Лондона до Глазго, де проходить саміт ООН зі зміни клімату COP26.