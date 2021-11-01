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В Британии столкнулись два поезда, есть пострадавшие

Понедельник, 1 ноября 2021, 07:54

На юго-западе Британии вблизи города Солсбери столкнулись два поезда, несколько человек пострадали.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Sky News.

Один вагон сошел с рельсов в тоннеле Фишертон незадолго до 19:00 в воскресенье и в него врезался другой вагон.

Один из машинистов был зажат в кабине, но его освободили и доставили в больницу. Он не получил серьезных травм.

Инспектор британской транспортной полиции Мулла Хок сказал, что "несколько человек получили ранения", однако у большинства из них травмы несерьезны.

Он добавил, что "к счастью, смертельных случаев не было", но "небольшое количество людей, включая водителя, были доставлены в больницу, где оценивают их травмы".

Инспектор Хок также сказал, что "линия будет закрыта на время", а офицеры "будут оставаться на месте происшествия в течение ночи, чтобы установить полные обстоятельства относительно того, как произошел этот инцидент".

Network Rail сообщила, что задний вагон линии Great Western Railway в 17:08 отошел от Портсмутской гавани в Бристоль Темпл-Мидс и "сошел с рельсов после того, как ударился объект на подходе к станции Солсбери". Впоследствии в него врезался поезд, следовавший из Лондона.

Пожарно-спасательная служба Дорсета и Уилтшира сообщила, что помогла эвакуировать около 100 человек.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и ветер вызвали задержки и отмену поездов, следующих из Лондона в Глазго, где проходит саммит ООН по изменению климата COP26.

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Великобритания инциденты
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