Макрон звинуватив прем’єра Австралії у брехні на тлі скандалу щодо контракту на субмарини

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вважає неправдою слова прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, який намагався під час останньої їхньої зустрічі залагодити наслідки після зірваного контракту на побудову підводних човнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Нагадаємо, скандал спалахнув у вересні після оголошення про новий оборонний альянс США, Британії та Австралії AUKUS. Серед іншого, він передбачає спорудження атомних човнів для Австралії. Натомість країна відмовилася від давнішого багатомільярдного контракту на спорудження таких човнів із французькою компанією, що образило Францію та спровокувало безпрецедентну дипломатичну кризу між Парижем та Вашингтоном.

На запитання австралійських журналістів про те, чи думає Макрон, що Моррісон "брехав" йому у поясненнях щодо намірів Канберри на полях саміту G20 у Римі в неділю, президент Франції відповів: "Я не думаю - я знаю це".

"Я погоджуюся, що можна мати якісь суперечки, я поважаю суверенний вибір, але союзників і партнерів треба поважати, і з цією угодою не все добре", - сказав Макрон.

Моррісон у свою чергу заперечив, що казав неправду, і наголосив, що відмова від угоди з французьким виробником була "у національних інтересах Австралії".

"Я дуже чітко пояснив, що те, що нам мали надати, вже не відповідало би нашим стратегічним інтересам, і що ми залучені у ще один процес… А потім повідомили наше рішення", - наводить його розширену цитату CNN.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з Макроном у Римі натякнув, що шкодує про те, як склались обставини, та визнав помилки з підготовкою до нової угоди.

"У мене було враження, що Франція була давно поінформована, що угода не відбудеться", - сказав Байден.

За підсумками зустрічі він підкреслив, що Сполучені Штати не мають давнішого і вірнішого союзника, ніж Франція.

Президент Франції Емманюель Макрон у свою чергу заявив, що Париж і Вашингтон перебувають у процесі відновлення довіри, і тепер "потрібно дивитися в майбутнє".

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