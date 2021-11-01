Макрон обвинил премьера Австралии во лжи на фоне скандала по контракту на субмарины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает неправдой слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, пытавшегося во время последней их встречи уладить последствия после сорванного контракта на строительство подлодок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Напомним, скандал разразился в сентябре после объявления о новом оборонном альянсе США, Британии и Австралии AUKUS. Среди прочего он предусматривает строительство атомных лодок для Австралии. В то же время страна отказалась от давнего многомиллиардного контракта на строительство таких лодок с французской компанией, что оскорбило Францию ​​и спровоцировало беспрецедентный дипломатический кризис между Парижем и Вашингтоном.

На вопрос австралийских журналистов о том, думает ли Макрон, что Моррисон "врал" ему в объяснениях по поводу намерений Канберры на полях саммита G20 в Риме в воскресенье, президент Франции ответил: "Я не думаю - я знаю это".

"Я соглашаюсь, что можно иметь какие-то споры, я уважаю суверенный выбор, но союзников и партнеров нужно уважать, и с этим соглашением не все хорошо", – сказал Макрон.

Моррисон в свою очередь возразил, что говорил ложь, и отметил, что отказ от соглашения с французским производителем был "в национальных интересах Австралии".

"Я очень четко объяснил, что то, что нам должны предоставить, уже не отвечало бы нашим стратегическим интересам, и что мы вовлечены в еще один процесс… А потом сообщили наше решение", - приводит его расширенная цитата CNN.

Президент США Джо Байден во время встречи с Макроном в Риме намекнул, что сожалеет о сложившихся обстоятельствах и признал ошибки с подготовкой к новому соглашению.

"У меня было впечатление, что Франция была давно информирована, что соглашение не состоится", – сказал Байден.

По итогам встречи он подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет более древнего и более верного союзника, чем Франция.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия, и теперь "нужно смотреть в будущее".

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