Турецькі безпілотники "Байрактар" планують "з нуля" виробляти в Україні - посол

Турецькі безпілотники "Байрактар" можуть почати виготовляти в Україні з повним циклом виробництва і його запуску можна очікувати через "місяці, а не роки".

Як пише "Європейська правда", про такі плани розповів посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він нагадав, що між компанією Baykar і Міноборони України вже є меморандум про відкриття центру ремонту таких безпілотників та навчального центру, а також є плани створення заводу для виробництва цих апаратів.

"Насправді, це питання, мабуть, місяців, а не років. І вже роботи ведуться щодо того, аби виділити відповідну земельну ділянку, щоб розпочати предметні роботи зі спорудження цього центру збереження і ремонту. І так само паралельним треком ідуть роботи щодо створення виробничих потужностей і започаткування виробництва "Байрактарів" в Україні… Та інформація, якою я володію, каже про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "з нуля", які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн", - розповів Василь Боднар.

Він зазначив, що "Байрактари" зацікавили багато країн у Європі та в Азії.

"Виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені. Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересах турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу", - додав посол.

Він зазначив також, що Україна й Туреччина вже мають спільне підприємство з виробництва безпілотників нового типу Akinci, до якого українська сторона постачає двигуни і деякі інші запасні частини.

Як повідомлялося раніше, в МЗС Туреччини заявили, що Україна повинна перестати використовувати вираз "турецький Bayraktar" для куплених ударних безпілотників, які використовуються на Донбасі.