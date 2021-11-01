Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Турецькі безпілотники "Байрактар" планують "з нуля" виробляти в Україні - посол

Понеділок, 1 листопада 2021, 10:31

Турецькі безпілотники "Байрактар" можуть почати виготовляти в Україні з повним циклом виробництва і його запуску можна очікувати через "місяці, а не роки".

Як пише "Європейська правда", про такі плани розповів посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він нагадав, що між компанією Baykar і Міноборони України вже є меморандум про відкриття центру ремонту таких безпілотників та навчального центру, а також є плани створення заводу для виробництва цих апаратів. 

"Насправді, це питання, мабуть, місяців, а не років. І вже роботи ведуться щодо того, аби виділити відповідну земельну ділянку, щоб розпочати предметні роботи зі спорудження цього центру збереження і ремонту. І так само паралельним треком ідуть роботи щодо створення виробничих потужностей і започаткування виробництва "Байрактарів" в Україні… Та інформація, якою я володію, каже про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "з нуля", які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн", - розповів Василь Боднар. 

Він зазначив, що "Байрактари" зацікавили багато країн у Європі та в Азії.

"Виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені. Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересах турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу", - додав посол.

Він зазначив також, що Україна й Туреччина вже мають спільне підприємство з виробництва безпілотників нового типу Akinci, до якого українська сторона постачає двигуни і деякі інші запасні частини.

Як повідомлялося раніше, в МЗС Туреччини заявили, що Україна повинна перестати використовувати вираз "турецький Bayraktar" для куплених ударних безпілотників, які використовуються на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Торгівля
powered by lun.ua

Статті

Саакашвілі не врятував: опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу

Грузинська влада знову святкує перемогу – Центрвиборчком фіксує її перевагу навіть у містах, де лідирувала опозиція. Це має стати поштовхом до нового протистояння.
31 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза

РФ активно використовує нинішню енергетичну кризу, розпочавши газовий шантаж європейських країн. Чи здатна Європа протистояти цьому тиску?
29 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди