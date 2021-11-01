Турецкие беспилотники "Байрактар" планируют "с нуля" производить в Украине – посол

Турецкие беспилотники "Байрактар" могут начать производить в Украине с полным циклом производства, и его запуска можно ожидать через "месяцы, а не годы".

Как пишет "Европейская правда", о таких планах рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Радио Свобода".

Он напомнил, что между компанией Baykar и Минобороны Украины уже есть меморандум об открытии центра ремонта таких беспилотников и учебного центра, а также планы создания завода для производства этих аппаратов.

"На самом деле это вопрос, пожалуй, месяцев, а не лет. И уже ведутся работы для того, чтобы выделить соответствующий земельный участок, чтобы начать предметные работы по строительству центра хранения и ремонта. И также параллельным треком идут работы по созданию производственных мощностей и началу производства "Байрактаров" в Украине... Та информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля", они могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран", - рассказал Василий Боднар.

Он отметил, что "Байрактары" заинтересовали многие страны в Европе и Азии.

"Производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересах турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу", – добавил посол.

Он отметил также, что у Украины и Турции уже есть совместное предприятие по производству беспилотников нового типа Akinci, на которое украинская сторона поставляет двигатели и некоторые другие запасные части.

Как сообщалось ранее, в МИД Турции заявили, что Украина должна перестать использовать выражение "турецкий Bayraktar" для купленных ударных беспилотников, которые используются на Донбассе.