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"Газпром" почав поставляти газ Молдові за новим контрактом

Понеділок, 1 листопада 2021, 11:52

У Молдову 1 листопада почалися постачання російського газу за новим контрактом, підписаним із "Газпромом".

Цю інформацію Newsmaker підтвердив речник "Молдовагаз" Олександр Барбов, який зазначив, що в найближчі кілька днів тиск у газотранспортній мережі повністю відновиться, передає "Європейська правда".

"Постачання газу за новим контрактом з „Газпромом" розпочалося сьогодні вранці. У цей час року середньозважене споживання газу правобережною частиною Молдови варіює в межах 80-85 млн. кубометрів на місяць і залежить від температури повітря. Тиск у газопроводах поступово підвищується і прийде до норми протягом найближчої доби", — сказав Олександр Барбов.

Він зазначив, що "Газпром" постачає до Молдови 11,13 млн кубометрів на добу для постачання газом обох берегів Дністра.

Нагадаємо, 29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

У жовтні Молдова отримала недостатні обсяги газу від "Газпрому" на підставі продовження терміну дії контракту на місяць із триразовим підвищенням ціни. Різницю в обсязі газу закупив державний Energocom за ринковими цінами.

Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Єврокомісія вже виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання газової кризи.

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Молдова Енергетика
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