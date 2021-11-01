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"Газпром" начал поставлять газ Молдове по новому контракту

Понедельник, 1 ноября 2021, 11:52

В Молдову 1 ноября начались поставки российского газа по новому контракту, подписанному с "Газпромом".

Эту информацию Newsmaker подтвердил спикер "Молдовагаз" Александр Барбов, отметивший, что в ближайшие несколько дней давление в газотранспортной сети полностью восстановится, передает "Европейская правда".

"Поставка газа по новому контракту с "Газпромом" началась сегодня утром. В настоящее время средневзвешенное потребление газа правобережной частью Молдовы варьирует в пределах 80-85 млн кубометров в месяц и зависит от температуры воздуха. Давление в газопроводах постепенно повышается и придет в норму в ближайшие сутки", - сказал Барбов.

Он отметил, что "Газпром" поставляет в Молдову 11,13 млн кубометров в сутки для снабжения газом обоих берегов Днестра.

Напомним, 29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предварительного контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.

В октябре Молдова получила недостаточные объемы газа от "Газпрома" на основании продления срока контракта на месяц с трехкратным повышением цены. Разницу в объеме газа закупил государственный Energocom по рыночным ценам.

Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Еврокомиссия уже выделила Молдове 60 миллионов евро на преодоление газового кризиса.

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Молдова Энергетика
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