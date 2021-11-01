Nord Stream 2 AG оскаржила рішення суду Німеччини про звільнення від газової директиви ЄС

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор "Північного потоку-2" оскаржила у Федеральному суді Німеччини рішення Вищого земельного суду Дюссельдорфа у справі про звільнення від норм газової директиви ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише російське агентство "Интерфакс" з посиланням на матеріали газпрому.

Відзначається, що апеляцію було подано 21 вересня.

25 серпня Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив позов Nord Stream 2 AG на рішення Федерального мережевого агентства (Bundesnetzagentur) не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС.

15 травня 2020 року Федеральне мережеве агентство відхилило заявку Nord Stream 2 AG на відступ від правил Газової директиви ЄС, яка була змінена в 2019 році. Nord Stream 2 AG стверджує, що компанія піддається незаконній дискримінації у зв’язку з цією директивою.

Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, та компаній, що його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але лише зі схвалення Єврокомісії.

26 лютого Мінекономіки Німеччини повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по "Північному потоку-2" і передало його результати Федеральному відомству мереж (Bundesnetzagentur).

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко висловив жаль, що Міністерство економіки та енергетики Німеччини не консультувалося з Україною, приймаючи рішення про сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Після того, як німецький регулятор винесе рішення, свою позицію щодо "Північного потоку - 2" має висловити Єврокомісія.

Про повне завершення будівництва "Північного потоку – 2" "Газпром" повідомив 10 вересня.