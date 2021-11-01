Nord Stream 2 AG оспорила решение суда Германии об освобождении от газовой директивы ЕС

Nord Stream 2 AG, компания-оператор "Северного потока-2" обжаловала в Федеральном суде Германии решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа по делу об освобождении от норм газовой директивы ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на материалы газпрома.

Отмечается, что апелляция была подана 21 сентября.

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск Nord Stream 2 AG на решение Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

15 мая 2020 года Федеральное сетевое агентство отклонило заявку Nord Stream 2 AG на отступление от правил Газовой директивы ЕС, которая была изменена в 2019 году. Nord Stream 2 AG утверждает, что компания подвергается незаконной дискриминации в связи с настоящей директивой.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и транспортирующих его компаний. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

26 февраля Минэкономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2" и передало его результаты Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur).

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко выразил сожаление, что Министерство экономики и энергетики Германии не консультировалось с Украиной, принимая решение о сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

После того, как немецкий регулятор вынесет решение, свою позицию по "Северному потоку – 2" должна высказать Еврокомиссия.

О полном завершении строительства "Северного потока - 2" "Газпром" сообщил 10 сентября.