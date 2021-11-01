Глава поліції Берліна вибачилася за колег, які віджималися на меморіалі Голокосту
Понеділок, 1 листопада 2021, 17:36
Глава поліції Берліна Барбара Словік вибачилася за те, що офіцери поліції використовували частину головного меморіалу Голокосту в місті як опору для віджимань.
Про це пише Berliner Zeitung, повідомляє "Європейська правда".
"Поведінка колег ігнорує те, що символізує цей пам'ятник, і не відповідає повазі, яку потрібно виявляти до нього і яку виявляє до нього поліція Берліна", - сказала Словик.
Офіцери поліції чергували неподалік пам'ятника, щоб контролювати демонстрації в урядовому кварталі.
Видання опублікувало фотографії, на яких, як озброєні поліцейські, у формі віджимаються на кам'яних блоках меморіалу. Повідомляється, що вони знімали одне одного на мобільні телефони.
Меморіал, відкритий у 2005 році на згадку про 6 мільйонів євреїв, убитих нацистами, складається з близько 2700 темно-сірих бетонних блоків різної висоти.
За правилами на території заборонено бігати, шуміти, стрибати з блоку на блок, курити та розпивати спиртні напої. Деякі туристи використовують територію для прийняття сонячних ванн, пікніків та селфі.