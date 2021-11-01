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Укр / Рус

Глава полиции Берлина извинилась за коллег, отжимавшихся на мемориале Холокоста

Понедельник, 1 ноября 2021, 17:36

Глава полиции Берлина Барбара Словик принесла извинения за то, что офицеры полиции использовали часть главного мемориала Холокоста в городе как опору для отжиманий.

Об этом пишет Berliner Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Поведение коллег игнорирует то, что символизирует этот памятник, и не отвечает уважению, которое нужно проявлять к нему и которое проявляет к нему полиция Берлина", - сказала Словик.

 

Офицеры полиции дежурили возле памятника, чтобы контролировать демонстрации в правительственном квартале.

Издание опубликовало фотографии, на которых видно, как вооруженные полицейские в форме отжимаются на каменных блоках мемориала. Сообщается, что они снимали друг друга на мобильные телефоны.

Мемориал, открытый в 2005 году в память о 6 миллионах евреев, убитых нацистами, состоит из около 2700 темно-серых бетонных блоков разной высоты.

По правилам на территории запрещено бегать, шуметь, прыгать с блока на блок, курить и распивать спиртные напитки. Некоторые туристы используют территорию для принятия солнечных ванн, пикников и селфи.

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Германия ЕвроЖизнь
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