Україна приєдналася до європейської системи взаємодії у сфері аеронавігації

З 1 листопада Україна долучилась до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю і це стало завершальним етапом впровадження європейських практик у галузі аеронавігації.

Про це йдеться у заяві Міністерства інфраструктури, повідомляє "Європейська правда".

"Українська аеронавігація відтепер повністю інтегрована в загальноєвропейську систему. Нарешті завершився процес, який тривав 17 років. Він охоплював масштабну адаптацію української аеронавігації до сучасних світових стандартів та технічних процедур. Нова система формування ставок та оплати за аеронавігаційне обслуговування є прозорою, зрозумілою та зручною для користування авіакомпаніями. Водночас унеможливлюється накопичення боргів авіаперевізників за користування послугами Украероруху", – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Перевагами для авіакомпаній є відкритий та стандартизований процес формування ставок, їх щорічна актуалізація та зручна оплата рахунків.

Для Украероруху – це повне покриття власних витрат завдяки ставкам та гарантія їх повної оплати авіакомпаніями. Також це покращення статусу України як рівноправного й ефективного партнера на європейському авіаційному ринку.

Відсьогодні справляння плати за аеронавігаційні послуги на маршруті в повітряному просторі України від українських та іноземних авіакомпаній буде здійснюватись через Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю (Central Route Charges Office – CRCO).

У міністерстві зазначили, що у процесі технічної інтеграції здійснено масштабну роботу із приведення національної бази витрат у відповідність до вимог і принципів Євроконтролю та ІСАО, адаптовано національну нормативно-правову базу у сфері аеронавігації до європейських стандартів, забезпечено відповідність операційних та технічних процедур формату Євроконтролю.