Украина присоединилась к европейской системе взаимодействия в сфере аэронавигации

С 1 ноября Украина присоединилась к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля, что стало завершающим этапом внедрения европейских практик в области аэронавигации.

Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры, сообщает "Европейская правда".

"Украинская аэронавигация теперь полностью интегрирована в общеевропейскую систему. Наконец-то завершился процесс, длившийся 17 лет. Он охватывал масштабную адаптацию украинской аэронавигации к современным мировым стандартам и техническим процедурам. Новая система формирования ставок и оплаты за аэронавигационное обслуживание прозрачна, понятна и удобна для пользования авиакомпаниями. В то же время делается невозможным накопление долгов авиаперевозчиков за пользование услугами Украэроруха", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Преимуществами для авиакомпаний являются открытый и стандартизированный процесс формирования ставок, их ежегодная актуализация и удобная оплата счетов.

Для Украины – это полное покрытие собственных расходов благодаря ставкам и гарантия их полной оплаты авиакомпаниями. Также это улучшение статуса Украины как равноправного и эффективного партнера на европейском авиационном рынке.

В настоящее время взимание платы за аэронавигационные услуги на маршруте в воздушном пространстве Украины от украинских и иностранных авиакомпаний будет осуществляться через Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля (Central Route Charges Office – CRCO).

В министерстве отметили, что в процессе техинтеграции проведена масштабная работа по приведению национальной базы расходов в соответствие с требованиями и принципами Евроконтроля и ІСАО, адаптирована национальная нормативно-правовая база в сфере аэронавигации к европейским стандартам, обеспечено соответствие операционных и технических процедур формату Евроконтроля.