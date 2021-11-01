Нідерланди повернуть частину обмежень через зростання кількості інфекцій

Уряд Нідерландів у вівторок оголосить про запровадження нових коронавірусних обмежень, щоб приборкати нещодавній сплеск інфекцій.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію поширив телеканал NOS із посиланням на урядові джерела.

Вимога щодо "перепустки здоров'я", що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або недавній негативний тест на коронавірус, розширює більшу кількість секторів.

З п'ятниці перепустка буде обов'язковою, зокрема, у тренажерних залах та басейнах, а також у таких місцях як зоопарки, парки розваг та музеї.

Кабінет міністрів також обговорює запровадження пропуску на роботі та у вищих навчальних закладах, але, за словами джерел, цього не відбудеться в короткостроковій перспективі.

Також повернеться зобов'язання носити маски у закритих громадських місцях, таких як ратуші та бібліотеки, а також для контактних професій, таких як перукарі. Згідно з джерелами, існує велика ймовірність того, що маски також стануть обов'язковими у магазинах, але остаточне рішення щодо цього питання очікується завтра.

Кількість нових інфекцій у Нідерландах зростає протягом місяця, і досягла найвищого рівня з липня минулого тижня. Випадків у понеділок було на 45% більше, ніж тиждень тому, і становило 7700. Понад 1200 пацієнтів із COVID-19 перебували у лікарні, найбільше за п'ять місяців.

Більшість обмежень у Нідерландах скасували 25 вересня, а "перепустка здоров'я" була запроваджена як вимога для відвідувачів барів, ресторанів, клубів чи культурних заходів.

За даними уряду, близько 84% дорослого населення Нідерландів повністю вакциновано COVID-19.