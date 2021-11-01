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Нидерланды вернут часть ограничений из-за увеличения количества инфекций

Понедельник, 1 ноября 2021, 19:51

Правительство Нидерландов во вторник объявит о введение новых коронавирусных ограничений, чтобы обуздать недавний всплеск инфекций.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию распространил телеканал NOS со ссылкой на правительственные источники.

Требование относительно "пропуска здоровья", подтверждающего вакцинацию от COVID-19 или недавний отрицательный тест на коронавирус, расширяет на большее количество секторов.

С пятницы пропуск будет обязательным, в частности, в тренажерных залах и бассейнах, а также в таких местах как зоопарки, парки развлечений и музеи.

Кабинет министров также обсуждает введение пропуска на работе и в высших учебных заведениях но, по словам источников, этого не произойдет в краткосрочной перспективе.

Также вернется обязательство носить маски в закрытых общественных местах, таких как ратуши и библиотеки, а также для контактных профессий, таких как парикмахеры. Согласно источникам, существует большая вероятность того, что маски также станут обязательными в магазинах, но окончательное решение по этому вопросу ожидается завтра.

Количество новых инфекций в Нидерландах растет в течение месяца, и достигло самого высокого уровня с июля на прошлой неделе. Случаев в понедельник было на 45% больше, чем неделю назад, и составило 7700. Более 1200 пациентов с COVID-19 находились в больнице, больше всего за пять месяцев.

Большинство ограничений в Нидерландах отменили 25 сентября, а "пропуск здоровья" был введен как требование для посетителей баров, ресторанов, клубов или культурных мероприятий.

По данным правительства, около 84% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы от COVID-19.

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