В Германии максимум заражений с начала пандемии – почти 40 тысяч

В Германии зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По данным RKI с утра среды, за сутки было обнаружено 39 676 новых случаев коронавируса. Предыдущий максимум был зарегистрирован в пятницу на уровне 37 120.

Семидневная заболеваемость по данным RKI составляет 232,1 на 100 тысяч населения – этот показатель третий день достигает пиковых значений.

Согласно новой информации, за последние 24 часа по всей Германии зафиксировано 236 смертей от коронавирусной болезни.

RKI насчитал 4 844 054 выявленных случая инфекции Sars-CoV-2 с начала пандемии. Число людей, умерших в результате коронавирусной болезни, возросло до 96 963.

Количество госпитализированных больных коронавирусом на 100 000 жителей в течение семи дней – важнейший параметр для возможного усиления ограничений, – во вторник был на уровне 4,31 (в понедельник – 3,93). Максимум был около 15,5 в Рождество.