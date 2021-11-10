Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии максимум заражений с начала пандемии – почти 40 тысяч

Среда, 10 ноября 2021, 10:10

В Германии зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По данным RKI с утра среды, за сутки было обнаружено 39 676 новых случаев коронавируса. Предыдущий максимум был зарегистрирован в пятницу на уровне 37 120.

Семидневная заболеваемость по данным RKI составляет 232,1 на 100 тысяч населения – этот показатель третий день достигает пиковых значений.

Согласно новой информации, за последние 24 часа по всей Германии зафиксировано 236 смертей от коронавирусной болезни.

RKI насчитал 4 844 054 выявленных случая инфекции Sars-CoV-2 с начала пандемии. Число людей, умерших в результате коронавирусной болезни, возросло до 96 963.

Количество госпитализированных больных коронавирусом на 100 000 жителей в течение семи дней – важнейший параметр для возможного усиления ограничений, – во вторник был на уровне 4,31 (в понедельник – 3,93). Максимум был около 15,5 в Рождество.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Эпидемия в цифрах
powered by lun.ua

Статьи

Гибридное оружие нового типа: почему кризис мигрантов в Беларуси несет угрозу Украине

То, что создала на границе с ЕС Беларусь (или, возможно, Россия руками беларусов) – это история не о беженцах.
11 ноября 2021 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

"Большая перезагрузка": чего ждать от нового формата отношений Украины и США

Блок о стремлении Украины к НАТО - самый слабый. Его действующие формулировки менее амбициозны, чем даже в 2008 году... (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Новая Европа"

Соглашение не в пользу Украины: что будет означать завершение торговой войны между США и ЕС

США и ЕС ставят точку в тарифной войне, начатой Дональдом Трампом. Однако для Украины это означает появление новых рисков (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"