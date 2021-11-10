Латвия выходит из локдауна, ограничения для невакцинированных оставят

Правительство Латвии утвердило новые правила, согласно которым для привитых и переболевших коронавирусом с 15 ноября отменят многие ограничения.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

До 15 ноября у всех работников общественного сектора должен быть сертификат COVID-19. Те работники частного бизнеса, к которым выдвинуто требование прививаться, должны предъявить сертификат не позднее 15 декабря - при условии, что они приступили к вакцинации не позднее 15 ноября.

Вакцинированные контактные лица могут не соблюдать карантин и работать, если тестирование показало отрицательный результат на Covid-19. Такое тестирование организует работодатель за свой счет перед началом рабочего дня или смены.

Все школьники возвращаются в очное обучение. В 7-12 классах разрешено отправлять учащихся на отдаленное обучение на 5 рабочих дней в месяц. Решение школы или классов о переходе на удаленное обучение через вспышку коронавируса оставлено администрации учебного заведения и самоуправлению.

Непривитым жителям Латвии будут доступны только небольшие магазины товаров первой необходимости (продуктовые, аптеки, АЗС и т.п.).

Также непривитые могут получать основные услуги, связанные с соблюдением прав человека и базовыми потребностями. Для привитых и переболевших будут работать другие магазины и услуги.

Полностью запрещены всем жильцам только очные услуги в помещениях, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами. В выходные будут закрыты крупные торговые центры.

В конце октября Латвия зарегистрировала новые максимумы заражений, которые почти вдвое превысили рекорды предыдущих волн. С начала ноября кривая заболеваемости постепенно спадает.