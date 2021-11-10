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У Німеччині не рекомендують щеплення вакциною Moderna людям до 30 років

Середа, 10 листопада 2021, 12:00

Німецька вакцинаційна комісія (Stiko)рекомендувала щепити людей віком до 30 років лише препаратом Biontech / Pfizer.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Süddeutsche Zeitung.

Дослідження показали, що запалення серцевого м’яза та перикарда спостерігалося частіше у хлопчиків і молодих чоловіків, а також у дівчат і молодих жінок після вакцинації препаратом Moderna, ніж після щеплення вакциною Biontech, повідомили в Stiko.

Рекомендації щодо вакцинації від COVID-19 будуть відповідно оновлені.

Згідно з наявними на сьогоднішній день звітами про безпеку, перебіг запалення серцевого м’яза та перикарда "переважно легкий", пише Stiko.

Однак у осіб старше 30 років не існує підвищеного ризику розвитку запалення серцевого м’яза та перикарда після вакцинації препаратом Moderna.

Вагітним жінкам будуть пропонувати вакцини на вибір залежно від їх віку.

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Німеччина Вакцини
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